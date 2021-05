Vermisstensuche der Polizei : Keine neuen Hinweise auf zwei Vermisste im Sachsenwald

Die großangelegte Suche nach zwei Vermissten aus Hamburg im Sachsenwald verlief erneut ergebnislos.

Aumühle | Die Suchaktionen der Polizei im Sachsenwald nach einer vermissten Frau aus Hamburg-Altona und einem vermissten Mann aus Hamburg-Lokstedt, bleiben weiter erfolglos. Mehr als 60 Polizisten der Bereitschaftspolizei hatten am Mittwoch,19. Mai, südlich der A24 nach Hinweisen auf den Verbleib der Frau gesucht. Am Freitag soll auch noch einmal in einem an...

