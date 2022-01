Sturmschäden : Stormarn vom Winde verweht – Birke blockiert Straße in Ahrensburg

In den Kreisen Stormarn, Herzogtum Lauenburg und Ostholstein haben heftige Windböen für zahlreiche Schäden gesorgt.

Ahrensburg | Heftige Windböen haben am Montag, 17. Januar, im Kreis Stormarn zahlreiche Bäume gefällt und bis um die Mittagszeit für diverse Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren in Ahrensburg, Siek, Rethwisch, Tremsbüttel und Reinbek gesorgt. Feuerwehren auch in Nachbarkreisen im Einsatz Am Pionierweg in Ahrensburg war eine hohe Birke auf die Straße gekrach...

