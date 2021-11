Gewalt am Fußballplatz : Streit über HSV und FC Bayern eskaliert in Hoisdorf komplett

Nach einem Fußballspiel der TuS Hoisdorf wurde erst noch gemeinsam getrunken. Doch im Streit rund um den Zweitligisten und den Champions League Verein aus Bayern wurde ein 20-Jähriger verletzt.

Bad Oldesloe | Ein Streit über den HSV und Fußball-Rekordmeister FC Bayern München eskalierte am Samstag, 6. November, in Hoisdorf nach einem Fußballspiel komplett. Ein 20-Jähriger Hamburger hatte nach den Informationen der Polizei gemeinsam mit zwei Freunden die Fußballpartie von TUS Hoisdorf gegen ein Team aus Todesfeld besucht. In der dritten Halbzeit – also n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.