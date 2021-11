Über Hoisdorf und die B404 : Straßensanierung in Lütjensee sorgt für weiträumige Umleitung

1,2 Kilometer Straße müssen entlang der L92 innerorts saniert werden. Das hat für den Lieferverkehr ebenso Auswirkungen wie für die Anwohner. Sie müssen gerade zu Beginn der Arbeiten große Umwege in Kauf nehmen.

Lütjensee | Mal eben zum Discounter, Bäcker, Friseur? In Lütjensee ist das momentan keine Selbstverständlichkeit. Der Grund: Die Hamburger Straße, die einmal in Nord-Süd-Richtung durch den Ort führt, wird saniert und abschnittsweise gesperrt. An der Zweckmäßigkeit der Maßnahme besteht kein Zweifel. Die L92 ist in Lütjensee seit langem in einem desaströsen Zust...

