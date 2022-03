Vollsperrung der K7 : Fahrbahn zwischen Barnitz und Klein Wesenberg wird saniert

Für gut eine Million Euro wird die K7 zwischen Barnitz und Klein Wesenberg von Montag, 7. März, an unter Vollsperrung erneuert – inbegriffen ist die Sanierung der L85 (Westerau).

Barnitz/Klein Wesenberg | Da bleiben Verkehrsbehinderungen natürlich nicht aus: In der Zeit von Montag, 7. März, bis Freitag, 29. April, wird die beschädigte Fahrbahn der K7 samt Radweg zwischen Barnitz und Klein Wesenberg saniert. „Um die Verkehrsbehinderungen möglichst gering zu halten“, so der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH), „ist die Baumaßnahme in zwei Ab...

