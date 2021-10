Rathaus 2.0 : Stormarns Verwaltungen auf dem langen Weg zum Online-Rathaus

In Reinbek steigt die Zahl der Online-Anträge stetig an. In Bargteheide ging ein Bürger bei Online-Terminen mehrfach leer aus und setzte sich daher aus Protest vor das Rathaus.

Bargteheide/Reinbek | Online Termine vereinbaren, Anträge einreichen, Infos einholen: Was in anderen europäischen Ländern schon lange zum Bürgerservice gehört, steckt in Deutschland noch in den Kinderschuhen: Digitale Rathäuser stehen noch am Anfang. Auch in Stormarn. Dass Deutschland beim Thema „Digitale Verwaltung“ in Europa nicht gerade zu den Spitzenreitern gehört, ...

