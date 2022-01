Trotz Rekord-Inzidenz : Stormarns Landrat ist gegen eine Verschärfung der Corona-Regeln

Die aktuellen Corona-Maßnahmen und Regeln seien angemessen, sagt Dr. Henning Görtz. Lockerungen hingegen seien aktuell allerdings auch kein Thema. Stattdessen sollen sich die Stormarner impfen und boostern lassen.

Bad Oldesloe | Fast jeden Tag neue Rekordwerte bei den Infektionszahlen und Inzidenzen: Seit dem Jahresstart scheint die Corona-Lage in Stormarn aus dem Ruder zu laufen. Am Dienstag, 25. Januar, vermeldete das Gesundheitsamt mit einer Inzidenz von 1543,3 den nächsten Höchststand. Der vorherige Rekord war erst einen Tag zuvor aufgestellt worden. Weiterlesen: Co...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.