Einsatz im Hochwassergebiet : Stormarner in Katastrophenregion in Rheinland-Pfalz eingetroffen

Mit einem kleinen Umweg über den Treffpunkt Neumünster sind die Stormarner Einsatzkräfte in Rheinland-Pfalz angekommen. Sie sollen nun an den Nürburgring verlegt werden.

Bad Oldesloe | Sie sind bereit zu helfen und sie sind jetzt vor Ort: Die 165 Einsatzkräfte des Katastrophenschutz Stormarn, die am 20. Juli in Richtung Rheinland-Pfalz aufgebrochen waren, sind gut in der vom Unwetter und Hochwasser betroffenen Katastrophenregion angekommen. Das teilten Feuerwehrleute am Mittwoch,21.Juli, mit. Insgesamt rund 15 Stunden sei der Kon...

