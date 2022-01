Stormarner Wochenschau : Zwischen Hoffen und Bangen

Betrachtungen zum Wochenausklang.

Bad Oldesloe | Nur eine Schnapsidee? Fun-Parc in Trittau, Max Nachttheater in Kiel, Joy in Henstedt-Ulzburg – in vielen Diskotheken haben sich Feiernde mit der Omikron-Variante angesteckt. Das eine hochansteckende Mutation die Inzidenzen in Schleswig-Holstein so in die Höhe treiben würde, haben die vier baldigen Ahrensburger Clubbetreiber wohl im Frühjahr 2021 au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.