Stormarner Wochenschau : Chancen, Respekt und Moral

Betrachtungen zum Wochenausklang

Bad Oldesloe | Chancen Der alte Nickelbau in der Lübecker Straße in Bad Oldesloe alias „der Schandfleck“ wird bald Geschichte sein. Die Wehmut darüber wird sich sehr in Grenzen halten, auch wenn damit ein Stück Einzelhandels- beziehungsweise Kaufhausgeschichte in der Kreisstadt endgültig nur noch Schutt sein wird. Wichtiger ist es, dass sich durch den Abriss eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.