Nach ersten Schul-Aufführungen : Stormarner Version des „Dschungelbuch“ feiert verspätet Premiere

Das Projekt des Arbeitskreises "Stormarn kulturell stärken" wird erstmalig am 3. November öffentlich im Kultur- und Bildungszentrum Bad Oldesloe gezeigt.

Bad Oldesloe | Eine Premiere nachdem ein Stück bereits mehrfach erfolgreich aufgeführt wurde, ist äußerst ungewöhnlich. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie kommt auch das vor. Und so wird das bisher nur exklusiv vor Schülern aufgeführte Theaterstück „Das Dschungelbuch“ am Mittwoch, 3. November, erstmalig um 16.30 Uhr öffentlich zu erleben sein. Dschungelbuch-Premi...

