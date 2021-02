Öffentliche Kritik am SHFV : Stormarner Vereine kritisieren den SHFV

Sechs Stormarner Clubs haben den Schleswig-Holsteinischen Fußballverband öffentlich aufgefordert, die Saison zu beenden.

Bad Oldesloe | In einem offenen Brief haben sich sechs Stormarner Vereine an das Präsidium des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV) gewandt und darin deutliche Kritik geübt. Der FC Ahrensburg, JuS Fischbek, SSV Jersbek, TSV Trittau, VfL Rethwisch, SSV Große...

