In der „Höhle der Löwen“ : Elmenhorster will mit feuchtem Toilettenpapier Investoren überzeugen

Der Stormarner Thorsten Homma möchte Feuchttücher mit seiner Erfindungen überflüssig machen und damit der Umwelt helfen.

Elmenhorst | Nachdem vor kurzer Zeit zwei Stormarner Gastronomen in einer TV-Kochshow zu sehen waren, kommt nun der nächste Kreisbürger zu TV-Ehren. Thorsten Homma aus Elmenhorst wird am Montag, 22. März, in der VOX-Show „Die Höhle der Löwen“ seine Erfindung präsentieren. Weiterlesen: Stormarner Gastronomen treten gegeneinander im TV an Die Idee, mit der der 45-Jäh...

