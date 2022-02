Geplante Radwege-Sanierungen : Stormarner CDU-Landtagsabgeordneter: „Das ist gut für das Klima“

Der Christdemokrat Lukas Kilian unterstreicht die Bedeutung der Qualität von Radwegen für den Klimaschutz. Nur wenn die Radwege attraktiv genug seien, würden Menschen ihr Auto stehen lassen.

Bad Oldesloe | Mehr Schleswig-Holsteiner dazu bringen, vom Auto auf das Fahrrad umzusteigen und mehr Fahrradttouristen in den Norden locken. Das sind zwei zentrale Ziele des Sanierungsprogramms für Radwege in Schleswig-Holstein. Der Stormarner CDU Landtagsabgeordnete Lukas Kilian begrüßt das Ziel, dass man bundesweit zum Vorreiter in Sachen Radverkehr werden woll...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.