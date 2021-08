Schwimmbäder im Kreis Stormarn : Freibadsaison 2021 läuft besser als im Vorjahr

Viel Normalität und eine anständige Besucherbilanz bietet die aktuelle Saison in den Stormarner Freibädern. In Bargteheide sollen manche Corona-Maßnahmen sogar langfristig bleiben. Die Bauarbeiten verzögern sich aber.

Kreis Stormarn | Mit dem Ende der Sommerferien ist in Freibädern die Zeit für das Hauptgeschäft vorbei. Obwohl in der Regel noch bis Mitte September geöffnet ist, zeichnet sich schon jetzt ab: 2021 läuft besser als das Vorjahr. Kein Wunder, denn mittlerweile sind die Bäder nah am Normalbetrieb. Schönaubad in Trittau: bessere Saison als 2020 „Die Zahlen sind gar ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.