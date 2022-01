Stormarner Familienzentren : Kostenlose Vortragsreihe für Eltern und Fachpersonal fortgesetzt

Auch im dritten Corona-Jahr bieten die Stormarner Familienzentren zahlreiche Veranstaltungen an – wenngleich meist auf digitaler Basis.

Bad Oldesloe | Auch im neuen Jahr läuft die immer bekannter werdende Vortragsreihe der Stormarner Familienzentren für Eltern und pädagogisches Fachpersonal zu Erziehungsthemen weiter. Die meisten Vorträge werden wieder online gehalten, was nicht nur in Pandemiezeiten eine Menge Vorteile mit sich bringt. Gestartet wird die Reihe am Mittwoch, 19. Januar, mit einem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.