So kann man Geld spenden : Stormarn und Ostholstein organisieren Spenden für Hochwasser-Opfer

Die Landräte der Kreise Stormarn und Ostholstein rufen die Mitbürger gemeinsam mit der Sparkasse Holstein dazu auf, an die Betroffenen in der Hochwasserregion zu spenden.

Bad Oldesloe | Helfer der Feuerwehren, Sanitätsdienste und des THW aus Stormarn und Ostholstein waren bereits in der Katastrophenregion in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Sie brachten ganz praktische, anpackende Hilfe aus Schleswig-Holstein ins Hochwassergebiet. Erst am Wochenende kehrte der Großteil von ihnen nach kräftezehrenden humanitären Hil...

