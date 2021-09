820.000 Euro für Fahrzeuge : Darum investiert der Kreis Stormarn jetzt in den Katastrophenschutz

Landrat Dr. Henning Görtz überreichte den ehrenamtlichen Helfern sechs neue Fahrzeuge.

Bad Oldesloe | Wie wichtig ein gut ausgerüsteter und schnell einsatzbereiter Katastrophenschutz ist, zeigte sich erst kürzlich in diesem Jahr, als Helfer aus der ganzen Republik in die Hochwassergebiete im Südwesen Deutschlands ausrückten. Weiterlesen: Stormarner Einsatzleitung nach Ahrweiler verlegt Weiterlesen: Rührender Dank an Einsatzkräfte in Ahrweiler ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.