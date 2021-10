Wer wird Bürgermeister? : Vor der Stichwahl in Ahrensburg: Die Kandidaten im Schnellcheck

Am Sonntag, 17. Oktober, wählt Ahrensburg einen neuen Bürgermeister. Welche Kompetenzen schreiben sich Thomas Schreitmüller und Eckart Boege selbst zu? Wofür würden sie 500.000 Euro ausgeben? Der Schnellcheck zeigt es.

Ahrensburg | Am Sonntag, 17. Oktober, findet die Stichwahl um das Bürgermeisteramt in der Schlossstadt statt. Rund 28.000 Ahrensburger haben dann die Wahl zwischen dem parteilosen, von der CDU nominierten Thomas Schreitmüller und dem von der SPD aufgestellten Kandidaten Eckart Boege. Schreitmüller hatte im ersten Wahlgang am 26. September 42,4 Prozent der Stimm...

