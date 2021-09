Stichwahl in Ahrensburg : Schreitmüller gegen Boege: Der Wahlkampf hat bereits begonnen

Klar vorne liegt nach dem ersten Wahlgang der derzeitige Verwaltungschef der Gemeinde Barsbüttel: Thomas Schreitmüller. Das er 8696 Stimmen für sich gewinnen konnte, sei ein „gutes Ergebnis“.

Ahrensburg | Der Bürgermeisterwahlkampf in Ahrensburg geht in die zweite Runde: Thomas Schreitmüller und Eckart Boege werden in den kommenden drei Wochen erneut um die Gunst der Ahrensburger kämpfen müssen. Stichwahl zwischen Schreitmüller und Boege Denn für keinen der beiden hat es im ersten Wahlgang gereicht: Schreitmüller (parteilos, von der CDU nominiert...

