„Sternen des Sports“ 2021 : SSV Pölitz landet beim Bundesfinale auf dem vierten Platz

Der SSV Pölitz ist bei den „Sternen des Sports“ in Gold 2021 auf dem vierten Platz gelandet und hat 1.000 Euro Preisgeld für sein Umweltschutzprojekt eingestrichen, das Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte.

Pölitz | Bemerkenswerter Erfolg für den SSV Pölitz: Der Verein aus dem Kreis Stormarn hat nach Auszeichnungen auf lokaler und regionaler Ebene für sein besonderes gesellschaftliches Engagement nun auf Bundesebene den vierten Platz bei den „Sternen des Sports“ in Gold 2021 belegt und ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro gewonnen. Preisverleihung in Berlin ...

