Hohe Sterblichkeit : Warum sterben in Stormarn fast fünf Prozent der Corona-Infizierten?

4,89 Prozent aller Corona-Infizierten im Kreis Stormarn verstorben. Das ist der höchste Wert in Schleswig-Holstein.

Bad Oldesloe | 5846 Stormarner hatten sich bis Sonntag, 11. April, nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 286 von ihnen verstarben seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020, wie das Gesundheitsamt des Kreises bestätigt. 891 mussten insgesamt in Kliniken behandelt werden. Damit liegt Stormarn landesweit an erster Stelle was die durchschnittliche Letalität unt...

