Ostern in Sülfeld : Stationenweg „Mehr als Ei und Hase“ in der Sülfelder Kirche

In der Sülfelder Kirche kann man über die Ostertage den Stationenweg „Mehr als Ei und Hase“ erkunden.

Sülfeld | In der Sülfelder Kirche tut sich wieder was: Dort richtet Pastor Steffen Paar den Stationenweg „Mehr als Ei und Hase“ ein und lädt von Ostern bis Sonntag, 18. April, herzlich ein, dabei zu sein. Auch in den Tagen ist das Gotteshaus von 7 bis 20 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich. Mir geht es um die Begegnung mit dem Thema Ostern. Dieses Ang...

