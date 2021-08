Starkregen in Stormarn : A1 bei Ahrensburg nach Überschwemmung teilweise gesperrt

Wasser in Kellern und umgestürzte Bäume beschäftigten am Freitagabend die Feuerwehren im Herzogtum-Lauenburg, Stormarn und Ostholstein.

Ahrensburg | Gewitter und Starkregen haben am Freitagabend für zahlreiche Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren gesorgt. Einige Straßen wurden überflutet, Wasser drohte in Keller zu laufen und an einigen Bäumen gab es Windbruch. A1 zwischen Ahrensburg und Stapelfeld überschwemmt Aufgrund verstopfter Abwassersiele war die Autobahn A1 zwischen Ahrensburg und S...

