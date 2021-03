Feuerwehreinsatz in Glinde : Starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr Glinde wurde zu einem Einsatz in der Dorfstraße in Glinde gerufen, nachdem es dort stark rauchte.

Glinde | Nachdem Anwohner am Donnerstag, 18. März, eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhaus in der Dorfstraße in Glinde bemerkten, setzten sie einen Notruf ab. Rauch quoll aus Fenster einer Wohnung Als die daraufhin alarmierte Freiwillige Feuerwehr Glinde am Einsatzort eintraf, war Rauch hinter den Fenster der ...

