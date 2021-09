Coronavirus in Stormarn : Stärkster Anstieg der Corona-Infektionen seit Anfang Mai

Innerhalb von 24 Stunden musste das Gesundheitsamt in Stormarn so viele neue Coronafälle melden wie zuletzt am 10. Mai.

Bad Oldesloe | Nachdem es seit einer Woche so aussah, als wenn die Coronazahlen in Stormarn konstant auf sinkendem Niveau seien, vermeldete das Gesundheitsamt am Dienstag, 28. September, den stärksten Anstieg an Infektionen seit Mai 2021. 41 positive Coronatests in 24 Stunden Insgesamt wurden 41 positive Coronatests innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Damit ste...

