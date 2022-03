Streit um Flüchtlingsunterkunft : Stadtverordneter erneuert Kritik am Bad Oldesloer Bürgermeister

Andreas Lehmann bleibt bei seiner Kritik, dass Bad Oldesloe der Verantwortung für die Flüchtlingsunterkunft an der Kastanienallee nicht genügend nachkomme. Und er zieht persönliche Konsequenzen aus dem Disput darum.

Bad Oldesloe | Der Streit um die Zustände in der Flüchtlingsunterkunft in der Bad Oldesloer Kastanienallee sowie um den Umgang mit Geflüchteten geht weiter. Und der Ton wird schärfer statt versöhnlich. Der Stadtverordnete Andreas Lehmann hatte betont, dass mit Blick auf den zum Teil schlechten Zustand von Räumen in der Unterkunft und die städtischen Zuständigkeit...

