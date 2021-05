Radfahren für das Klima : Stadt Glinde ist bei verschobenem „Stadtradeln“ mit dabei

Die Stadt Glinde hat ihre Teilnahme am verschobenen Stadtradeln im Spätsommer 2021 angekündigt.

Glinde | Mit Blick auf die noch etwas unsichere Corona-Pandemie-Situation ist die Stadtradeln-Aktion des Klimabündnisses auch 2021 in den Spätsommer verlegt worden. Stadtradeln in Stormarn ab 21. August Kreisweit sollen Teams in den verschiedenen teilnehmenden Städten und Gemeinden zwischen dem 21. August und dem 10. September in die Pedale treten. Sie s...

