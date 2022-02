Corona in Stormarn : Stadt Reinfeld sagt geplanten Neujahrsempfang jetzt doch ab

Normalerweise sollte der Neujahrsempfang am Sonntag, 13. Februar, über die Bühne gehen.

Reinfeld | Nachdem man in Reinfeld noch gehofft hatte, dass bis 13. Februar die Corona-Situation so gut im Griff sei, dass ein Neujahrsempfang stattfinden könne, hat man jetzt erkannt, dass dem nicht so ist. Bürgervorsteher und Bürgermeister sagen den Empfang ab Und so hat die Karpfenstadt mitgeteilt, dass der Empfang am Sonntag nicht stattfinden wird. Zu ...

