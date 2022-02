Mit Beachclub und LED-Wand : Stadt Glinde plant Marktfest mit rund 3500 Besuchern

Die Planungen für das Fest, zu dem rund 3500 Besucher erwartet werden, sind noch nicht abgeschlossen. Allerdings gibt Organisatorin Tanja Woitaschek bereits einige Neuerungen bekannt.

Glinde | In den vergangenen zwei Jahren ist die Veranstaltung pandemiebedingt ausgefallen, nun soll sie wieder stattfinden: Das Glinder Marktfest. Am Samstag, 18. Juni, soll in der Zeit von 15 bis 24 Uhr gefeiert werden. Neue Attraktionen für Glinder Marktfest geplant Die Planungen für das Fest, zu dem rund 3500 Besucher erwartet werden, sind noch nicht ...

