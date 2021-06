Corona-Virus in Stormarn : Impfaktion ohne Anmeldung im Bargteheider Stadthaus

Am 19. Juni können 150 Bargteheider ohne Termin geimpft werden.

Bargteheide | Die Stadt Bargteheide bietet kurfristig einen besonderen Service für Mitbürger an, die sich gegen das Corona-Virus impfen lassen wollen, aber bisher noch keinen Termin erhalten haben. Am Sonnabend, 19. Juni, können nämlich im Stadthaus der Stormarner Kleinstadt 150 Menschen mit dem Astrazeneca-Impfstoff geimpft werden. Start der Aktion ist am Sonna...

