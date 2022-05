Die große Hunde-Zählung : Stadt Bad Oldesloe will Angaben zur Hundesteuer kontrollieren

Wer einen Hund in Bad Oldesloe besitzt, muss sich in Zukunft darauf gefasst machen, dass seine Angaben zur Hundehaltung kontrolliert werden. Die Hundesteuer-Satzung in der Kreisstadt ist entsprechend geändert worden.

Bad Oldesloe | Ob Hundehalter die richtigen Angaben in Sachen Hundesteuer machten, wurde in Bad Oldesloe bisher nicht kontrolliert. Doch das wird sich jetzt ändern. Denn die Stadtverordnetenversammlung hat mehrheitlich beschlossen, dass die Hundehaltung in der Kreisstadt überprüft werden darf. Weiterlesen: Notwendige Ergänzung der Hundesteuer in Bad Oldesloe H...

