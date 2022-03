Hilfe für Urkaine-Flüchtlinge : Stadt Bad Oldesloe lädt zu Treffen für Flüchtlings-Helfer ein

Bei dem Treffen sollen Hilfsangebote abgesprochen und besser koordiniert werden. Außerdem soll so ein Überblick entstehen, welche Ideen und Projekte es gibt.

Bad Oldesloe | Nach der Ankunft aus den Kriegsgebieten in der Ukraine ist es für Geflüchtete natürlich zunächst elementar, Unterkunft zu finden. 115 Flüchtlinge aus der Kriegsregion sind bisher in Bad Oldesloe angekommen. Sie alle konnten in städtischen oder privaten Unterkünften untergebracht werden. Wohnraum für Geflüchtete als erste Herausforderung Doch wäh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.