Neuer Kita-Träger : So geht es mit den „Stoppelhopser“ Kitas in Bad Oldesloe weiter

Nachdem der bisherige Betreiber der Stoppelhopser-Kitas seinen Rückzug erklärt hatte, war die Frage der Trägerschaft noch ungeklärt.

Bad Oldesloe | Aufatmen bei vielen Eltern und auch in der Stadtverwaltung Bad Oldesloe. Wie die Stadt mitteilte, wurde für die beiden Stoppelhosper-Kitas im Rümpeler Weg und am Steinfelder Redder ein neuer Betreiber gefunden. Rückzug mit Kritik an der Kita-Reform Wie zuvor berichtet, hatte der bisherige Betreiber, die Stoppelhopser gGmbH, angekündigt, sich zur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.