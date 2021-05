Schlechter Deal mit Betreiber : Poggensee-Freibadbetrieb wird für Bad Oldesloe sehr teuer

Das Kassenpersonal am Bad Oldesloer Freibad Poggensee wird viel mehr kosten, als es Einnahmen abkassieren wird. Und das ist nur eines der Kostenprobleme.

Bad Oldesloe | Es klingt wie ein Witz, ist aber keiner: Das Personal für die Freibad-Kasse am Poggensee kostet mehr, als mit den Eintrittsgeldern, die es kassiert, eingenommen wird. Denn die Stadtwerke Bad Oldelsoe rechnen mit Einnahmen in Höhe von 18.000 Euro. Das Kassieren kostet derweil 27.000 Euro. Weiterlesen: Bewachte Freibadsaison am Poggensee gerettet ...

