Große Umfrage gestartet : Stadt Bad Oldesloe befragt Senioren zum Wohnen im Alter

Welche Bedürfnisse haben Senioren mit Blick auf passenden Wohnraum? Dieser Frage geht die Stadt Bad Oldesloe jetzt mit einer Umfrage nach.

Bad Oldesloe | Mit einer Umfrage will die Stadtverwaltung Bad Oldesloe in Kooperation mit dem Seniorenbeirat und dem „Beirat für Menschen mit Behinderungen“ herausfinden, wie sich die Oldesloer das Wohnen im Alter vorstellen. Die erhobenen Daten könnten dazu dienen, künftige Wohnprojekte auf die Bedürfnisse anzupassen. Eine große Gruppe an derzeitigen und künftig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.