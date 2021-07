20 Millionen Euro Investition : St. Adolf Stift Reinbek baut Kardiologie zur eigene Klinik aus

Dr. Britta Goldmann bietet als interventionelle Kardiologin zukünftig im St. Adolf-Stift in Reinbek auch Therapien an den Herzklappen an.

Reinbek | Das Reinbeker Krankenhaus St. Adolf Stift baut seine Leistungen weiter aus. Es wurde daher jetzt eine eigenständige Klinik für Kardiologie eröffnet. Sie steht unter der Leitung von Dr. Britta Goldmann, einer überregional renommierten Kardiologin als neuer Chefärztin. Ihr Spezialgebiet ist die interventionelle Kardiologie, also die Versorgung von Pa...

