2. Handball-Bundesliga : Spielmacher Markus Hansen muss den VfL Lübeck-Schwartau verlassen

Der abstiegsbedrohte Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau plant nicht mehr über das Saisonende hinaus mit Spielmacher Markus Hansen, der den Verein nach insgesamt elf Jahren im Sommer verlassen muss.

Lübeck | Der VfL Lübeck-Schwartau wird den am Saisonende auslaufenden Vertrag von Markus Hansen nicht verlängern. Das gab der Handball-Zweitligist in einer Pressemitteilung bekannt. Somit ist klar: Unter Neu-Coach David Röhrig wird sich der VfL im Rückraum neu aufstellen. Denn auch Niels Versteijnen verlässt die Lübecker in Richtung Erstligist TBV Lemgo. We...

