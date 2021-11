Der Fußball ruht : Die Spielausfälle der Stormarner Teams in der Übersicht

Das herbstliche Wetter und die schlechter werdenden Platzverhältnisse haben für die ersten Spielausfälle gesorgt. In den Verbandsspielklassen sind am Wochenende vier Fußballspiele mit Stormarner Beteiligung ausgefallen.

Kreis Stormarn | In der Fußball-Oberliga Süd musste der SV Preußen Reinfeld sein Heimspiel gegen den Oldenburger SV absagen, weil am Bischofsteicher Weg der Rasen einer Schlammwüste gleicht. Bitter: Bereits in der vergangenen Woche war das Auswärtsspiel der Preußen beim PSV Neumünster wegen eines positiven Corona-Befundes im Team der Schwalestädter abgesagt worden. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.