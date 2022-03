Handball-Regionsliga Süd Damen : Fair Play: Spielabbruch, aber keine 2:0-Wertung für den TSV Bargteheide

Der Spielabbruch wegen einer schweren Verletzung in der Handball-Regionsliga Süd soll sich nicht negativ auf das Aufstiegsrennen auswirken. Darauf verständigten sich die Trainer des BSV Kisdorf und des TSV Bargteheide.

Bargteheide | Der TSV Bargteheide hofft auf den Landesliga-Aufstieg, um den Nachwuchshandballerinnen, die in der Oberliga um die Meisterschaft kämpfen, eine Perspektive im Erwachsenenbereich bieten zu können. In der Regionsliga haben die Stormarnerinnen den Grundstein gelegt, führen aktuell die Staffel B vor dem TuS Aumühle-Wohltorf und dem BSV Kisdorf an. Bargt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.