2. Handball-Bundesliga : Wegen Corona: Spiel des VfL Lübeck-Schwartau beim EHV Aue ist abgesagt

Eine unfreiwillige Pause legt der VfL Lübeck-Schwartau am Wochenende in der 2. Handball-Bundesliga ein. Das für Samstag, 19. Februar, geplante Auswärtsspiel des zuletzt so formstarken VfL beim EHV Aue wurde verschoben.

Lübeck | Die für Samstag, 19. Februar 2022, geplante Auswärtspartie des VfL Lübeck-Schwartau in der 2. Handball-Bundesliga beim EHV Aue wird verlegt. Der Verband stimmte einem Antrag des VfL am Donnerstag, 17. Februar, zu, nachdem sich mehrere Lübecker mit dem Corona-Virus infiziert haben. „Es ist sehr bedauerlich, dass wir das Spiel nicht austragen können....

