A1 bei Bad Oldesloe : Langer Stau durch Dieselspur – zwei Fahrspuren gesperrt

Bad Oldesloe | Nach einem technischen Defekt liefen am Donnerstagmittag, 14.Oktober, größere Mengen Diesel aus einem Fiat-Kastenwagen auf die A1 bei Bad Oldesloe. Die Fahrbahn wurde großflächig verunreinigt. Wegen der extremen Rutschgefahr sperrte die Polizei zwei Fahrstreifen in Richtung Norden. In der Folge staute sich der Verkehr bis an das Autobahnkreuz Bargt...

