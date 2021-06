Finanzielle Hilfen : Spendenparlament Bad Oldesloe unterstützt fünf soziale Projekte

Insgesamt 6900 Euro gehen an die Musikschule, das Hospiz,eine Kita und die Klaus-Groth-Schule.

Bad Oldesloe | Auch in schwierigen Pandemie-Zeiten verteilt das Oldesloer Spendenparlament wieder Spenden an soziale Projekte. Nach der 45. Sitzung des Spendenparlaments konnten insgesamt 6900 Euro zur Verfügung gestellt werden. Doch was ist eigentlich das Spendenparlament? Die noch relative junge Idee wurde 1998 nach Hamburger Vorbild in Bad Oldesloe ins Leben g...

