Gudower Mühle : Spaziergänger finden vermissten 84-jährigen Hamburger in Waldstück

Am Drüsensee bei Mölln war der Senior zuletzt gesehen worden. Nun fanden in Spaziergänger unterkühlt in einem Waldstück.

von Patrick Niemeier

15. April 2021, 12:28 Uhr

Mölln | Der seit dem 14. April 2021 vermisste Wilfried G. ist am Donnerstagabend durch aufmerksame Spaziergänger in einem Waldstück in der Nähe der Gudower Mühle gefunden worden. Das teilt die Polizei am Freitag mit. Der 84-Jährige sei stark unterkühlt gewesen und wurde wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Senior war laut Polizei zuletzt in der Nähe eines Campingplatzes am Drüsensee (Kreis Herzogtum-Lauenburg) gesehen worden. „Eine nächtliche Absuche mit vielen Kräften war erfolglos“, sagt Polizeisprecherin Jacqueline Fischer von der Polizeidirektion Ratzeburg.