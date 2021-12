Projekt feiert 1. Geburtstag : Ein Essen für alle vor der „Villa Wacker“ in Bargteheide

Dieses Projekt der Straßensozialarbeit in Bargteheide ist besonders bekömmlich. Seit einem Jahr wird für alle vor der „Villa Wacker“ aufgetischt.

Bargteheide | Ein erfolgreiches Projekt der Straßensozialarbeit in Bargteheide feierte jetzt ersten Geburtstag. Seit einem Jahr gibt es ein Essen für alle vor der „Villa Wacker“ an jedem Dienstag von 15 bis 17 Uhr. Grundlage sind die Lebensmittelspenden von zwei Supermärkten in der Stadt. „Wir kochen vegane Speisen für alle, die uns besuchen“, sagt Sozialarbeite...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.