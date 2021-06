Starkregen in Stormarn : Zwischen Kaiserwetter und Donnerwetter

Nach den Hitzetagen gab es durch Starkregen und ein kurzes, aber heftiges Gewitter in der Nacht zum Sonntag einen leichten Temperaturrückgang. Tagsüber schien dann wieder die Sonne bei 24 Grad.

Bad Oldesloe | Kaiserwetter am Wochenende in Stormarn. Die Temperaturen bewegten sich um die 35 Grad. Sonne gab es satt. Nur in der Nacht zum Sonntag sorgten Starkregen und ein kurzes, aber heftiges Gewitter für eine leichte Abkühlung. Man konnte mal wieder richtig durchatmen. Tagsüber am Sonntag herrschten dann angenehme Temperaturen so um die 24 Grad. Es war sonni...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.