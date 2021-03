Reinbeker Schloss : Mit Brief und Siegel – Ausstellung im Reinbeker Schloss

Eine außergewöhnliche Ausstellung ist im Krummspeicher des Reinbeker Schlosses bis Ende Mai zu sehen.

Reinbek | „Ich gebe Dir darauf Brief und Siegel“ – so sagen wir heute noch, wenn wir eine gemachte Aussage gegenüber dem Gesprächspartner bekräftigen wollen. Woher kommt diese Redensart? Bis zum Ende des Kaiserreichs 1918 war es noch sehr üblich, dass Briefe und wichtige Dokumente mit einem Siegel versehen wurden. So konnte der Empfänger des Dokuments festst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.