Verurteilt zu sechs Jahren Haft : IS-Rückkehrerin aus Bad Oldesloe hat ihren Sohn auf dem Gewissen

Eine Frau aus Schleswig-Holstein reist mit ihrem Sohn nach Syrien. Sie lässt es geschehen, dass Terrormilizen den Jungen als Kämpfer einsetzen. Er stirbt durch eine Bombe - und die Mutter trifft eine erhebliche Schuld.

Bad Oldesloe/Hamburg | Die Verbrechen des Islamischen Staates (IS) sind längst bekannt, als eine Bad Oldesloerin im Sommer 2016 mit ihrem 14-jährigen Sohn in das Gebiet der Terrormiliz in Syrien reist. Die Deutsche teilt die islamistischen Ansichten ihres zehn Jahre älteren Mannes, der sich bereits dem IS angeschlossen hat. Die Mutter lässt es zu, dass auch ihr Sohn zum ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.