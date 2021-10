Bufdi bei der DLRG Bargteheide : So sollen mehr Kinder aus Stormarn Schwimmunterricht bekommen

Dank der Unterstützung des Rotary Clubs Bargteheide kann die DLRG zum ersten Mal einen Bufdi einstellen, der sich um die Kinderschwimmkurse kümmert.

Bad Oldesloe | Immer mehr Kinder können nicht schwimmen. Das Problem, das es schon vor der Corona-Krise gab, weitete sich durch die Shutdowns in der Pandemie aus. Kontaktbeschränkungen und Hygieneverordnungen machten es unmöglich, den eigentlich so wichtigen Schwimmunterricht anbieten zu können. Auch vor der Pandemie wurde gerade in den Sommermonaten immer wieder...

