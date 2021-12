Nach Vereinsheim-Brand : So soll es für die DLRG Bad Oldesloe jetzt weitergehen

Nachdem das sanierungsbedürftige Vereinsheim der DRLG Bad Oldesloe ein Raub der Flammen geworden war, stellt sich die Frage nach einer neuen Unterkunft für die Lebensretter.

Bad Oldesloe | Der Tagesordnungspunkt stand schon vor dem verheerenden Brand der DLRG-Baracke am Oldesloer Kurpark auf der politischen Agenda. Doch nachdem das stark sanierungsbedürftige Vereinsheim am 10. November aus bisher noch unbekannter Ursache niederbrannte, ist noch mehr Druck entstanden, kurzfristig eine neue feste Basis für die Lebensretter in der Kreissta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.